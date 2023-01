Wetter heute am Freitag, 13. Januar 2023, in Bayern: Das Schmuddelwetter bleibt!

Regen, Wind und am Wochenende Schnee. Wie das Wetter heute am Freitag, 13. Januar 2023, in Bayern genau wird und was die kommenden Tage am Himmel passiert, lesen Sie hier.

Das Wetter in Bayern bleibt nass und windig. Am Wochenende allerdings schneit es wieder teilweise. Wie das Wetter heute am Freitag, 13. Januar 2023, in Bayern genau aussieht und wie die Lage in den kommenden Tagen wird, erfahren Sie hier.

Wetter heute am Freitag, 13. Januar 2023, in Bayern: Regen hält sich hartnäckig

Am Freitag ziehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) viele Wolken über Bayern hinweg und bringen Regen mit. An den Alpen ziehen sie sich am Nachmittag etwas zurück. Vom Nordwesten her werden jedoch einige Schauer erwartet. Die Temperaturen liegen bei sechs bis zwölf Grad, wobei die höchsten Werte am Inn erwartet werden. Es weht ein frischer Wind, in Böen stark bis stürmisch aus südwestlicher bis westlicher Richtung.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es stark bewölkt, teilweise gibt es auch Auflockerungen. An den Alpen regnet es viel, im Rest Bayerns nur vereinzelt. In den Mittelgebirgen oberhalb von 700 Metern und in den Alpen oberhalb von 1000 Metern schneit es und wird glatt. Die Temperaturen fallen auf sechs bis null Grad. Der Wind wird allmählich schwächer.

Wetter am Samstag, 14. Januar 2023, in Bayern:

Am Samstag sind anfangs am Himmel noch ein paar Lücken in der Wolkendecke zu finden, aus Westen kommen allerdings weitere Wolken nach und es regnet viel. Nur in der Nähe der Alpen bleibt es länger trocken. Die Temperaturen klettern auf fünf bis elf Grad. Der Wind weht anfangs noch mäßig bis frisch. Im Tagesverlauf kommt es dann aber zu starken Böen aus Süd bis Südwest.

In der Nacht zum Sonntag regnet es kräftig, aber auch in den Alpen gibt es wieder trockene Phasen. Die Temperaturen sinken zwischen sieben Grad am Untermain und ein Grad im Bayerwald.

Wetter am Sonntag, 15. Januar 2023, in Bayern:

Am Sonntag bleibt das Wetter in Bayern stark bewölkt und regnerisch. Im Bergland schneit es immer mehr. Am Nachmittag und abends klingt der Regen in Franken ab und die Temperaturen erreichen fünf bis elf Grad. Der Wind weht stark bis stürmisch aus südwestlicher bis nordwestlicher Richtung.

In der Nacht zum Montag regnet es im Süden zunächst noch, oberhalb von 500 Metern geht der Regen aber in Schnee über. Zwischendurch gibt es größere Wolkenlücken und die Temperaturen fallen auf plus vier bis minus ein Grad. In den Bergen herrscht durch den Schnee Glättegefahr oder überfrierende Nässe.