Wetter in Bayern am Wochenende, 14. und 15. Januar 2023: Der Schnee kommt zurück

Aus Regen wird Schnee: Das Wetter am Wochenende, 14. Januar 2023 und 15. Januar 2023, in Bayern hat sogar Schneeflocken im Gepäck. Die genauen Vorhersagen finden Sie hier.

Regen, Schnee und sogar Glatteis. Das Wetter in Bayern zeigt sich am Wochenende vom 14. Januar 2023 bis zum 15. Januar 2024 laut Deutschem Wetterdienst (DWD) von seiner winterlichen Seite. Wir haben die genauen Vorhersagen für Sie zusammengefasst.

Wetter am Samstag, 14. Januar 2023, in Bayern: Der Tag bleibt regnerisch und windig

Am Samstag zeigen sich anfangs am wolkigen Himmel über Bayern noch ein paar Lücken, vom Westen her ziehen aber neue Wolken herein und am Nachmittag breitet sich Regen aus. Die Luft erwärmt sich auf fünf bis elf Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch, von Westen her kommen im Laufe des Tages starke Böen aus Süd bis Südwest.

In der Nacht zum Sonntag regnet es in vielen Teilen Bayerns. Nur an den Alpen bleibt es teilweise trocken. Die Temperaturen sinken auf acht Grad am Untermain und ein Grad im Bayerwald und in manchen Alpentälern kann es leicht frieren.

Wetter am Sonntag, 15. Januar 2023: Regen und sogar Schnee ziehen über Bayern herein

Der Sonntag wird stark bewölkt und regnerisch. Die Schneefallgrenze fällt im Laufe des Tages auf 400 bis 600 Metern Höhe. In Franken zeigen sich am Nachmittag erste Auflockerungen und es ist weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen vier Grad im Frankenwald und elf Grad in München. Der Wind weht frisch, in Böen stark bis stürmisch aus südwestlicher bis westlicher Richtung.

In der Nacht zum Montag ziehen die Regenwolken langsam an die Alpen. Im Flachland schneit es. Von Franken her lockert das Wetter auf und nur nach Osten hin treten noch einzelne Regenschauer auf. Die Temperaturen liegen zwischen plus drei und minus zwei Grad. Es kann durch Schnee und überfrierende Nässe zu Glatteis kommen.

Bayern-Wetter am Montag, 16. Januar 2023

Am Montag zeigt sich am Anfang des Tages zuerst die Sonne. Vom Westen her ziehen allerdings neue Wolken auf. Es schneit in manchen Regionen und nur in tiefen Lagen regnet es. Richtung Chiemgau und Inn bleibt es bis zum Abend meist trocken. Die Temperaturen erreichen ein bis sechs Grad. Es weht frischer bis stark böiger Wind aus südlicher bis südwestlicher Richtung.

In der Nacht zum Dienstag ist es wechselnd bis stark bewölkt und es treten vereinzelt noch Schneeschauer auf. Die Temperaturen sinken auf null bis minus fünf Grad. Es herrscht teilweise Glättegefahr durch Schnee und überfrierende Nässe.