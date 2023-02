Wetter in Bayern morgen, 14.2.23: Die Sonne kämpft gegen den Nebel an

Es bleibt freundlich, doch mancherorts verhängt Nebel den Himmel. Hier kommen die Aussichten für Dienstag, den 14. Februar 2023, und die kommenden Tage.

Das bayerische Wetter wird weiterhin freundlich, doch nicht überall kann sich die Sonne durch die Nebelschwaden kämpfen. Manche Regionen des Freistaats können sich aber laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) durchgehend auf Sonnenschein freuen.

Wetter in Bayern am Dienstag, 14. Februar 2023

Am Dienstag hält sich der Hochnebel zäh und lange, bevor er im Tagesverlauf - wahrscheinlich vor allem im Süden - von der Sonne aufgelöst wird. In den Gipfellagen der Alpen und des Bayerwaldes scheint die Sonne laut DWD von früh bis spät. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von fünf bis elf Grad. Dort, wo es ganztags nebelig ist, klettert die Temperatur dagegen kaum über zwei Grad. Ein schwacher Wind weht aus Richtung Osten.

In der Nacht zum Mittwoch kommt dann in ganz Bayern der Nebel oder Hochnebel zurück, die Temperaturen sinken auf den Gefrierpunkt oder darunter, bis minus fünf Grad, in Tälern des Bayerwaldes bis minus acht Grad.

Wetter in Bayern am Mittwoch, 15. Februar 2023

Auch der Mittwoch beginnt verbreitet mit Hochnebel oder Nebel. Ab Mittag zeigt sich dann mehr und mehr die Sonne. Als erstes scheint sie im Bergland. In einigen Niederungen im Umfeld der Donau kommt sie dagegen wohl bis zum Abend nicht durch; dort könnte es trüb bleiben. Dort steigen deshalb die Temperaturen teils nur auf drei Grad, sonst erreichen sie maximal sechs bis zwölf Grad.

Die Nacht zum Donnerstag beginnt klar oder nur gering bewölkt, doch dann breiten sich Nebel und Hochnebel über Bayern aus. Auf Anhöhen der Mittelgebirge und des Alpenvorlandes bleiben die Temperaturen über dem Gefrierpunkt, sonst sinken sie meist auf Tiefstwerte zwischen null und minus sechs Grad.

Wetter in Bayern am Donnerstag, 16. Februar 2023

Der Donnerstag beginnt in manchen Gebieten erneut mit Nebel oder Hochnebel, mancherorts ist es allerdings bereits am Morgen - und auch später am Tag - sonnig oder nur schwach bewölkt. Im weiteren Verlauf des Tages ziehen von Nordwesten dichtere Wolken auf und in Unterfranken kann es zum Abend hin etwas regnen.

Die Temperaturen erreichen am Donnerstag Höchstwerte zwischen fünf Grad, dort, wo es länger trüb ist, und zwölf Grad im Allgäu. Im Westen Bayerns kann der sonst mäßige Wind teils auffrischen.

In der Nacht zum Freitag breitet sich südostwärts Regen aus. Die Temperaturen bleiben in der Nacht über null, bei sechs bis ein Grad. In manchen Alpen- und Bayerwaldtälern herrscht dagegen leichter Frost bis zwei Grad. In Kombination mit Regen kann es hier zu Glatteis kommen.