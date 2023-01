Wetter in Bayern

Wetter in Bayern morgen am 24.1.23: Es gibt Nebel, Frost und Glätte

Kinder und Erwachsene rodeln am Hügel des Monopteros im Englischen Garten in München. Viel neuer Schnee wird nicht dazukommen.

Schnee fällt kaum, stattdessen liegt Nebel in der Luft. Aber die Sonne zeigt sich mancherorts. So wird das Wetter morgen am Dienstag und in den kommenden Tagen in Bayern.

