Wetter in Bayern morgen am 27. Januar 2023: Neuschnee und Schneeregen

Die Temperaturen verharren um den Gefrierpunkt, dafür zeigt sich manchmal die Sonne. So wird das Wetter am Freitag und am kommenden Wochenende in Bayern.

Das Tiefdruckgebiet der vergangenen Tage prägt weiter das Wetter über Bayern. Morgen, am 27. Januar 2023, bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zwar trüb, doch am Wochenende könnte mancherorts die Sonne durch die Wolkendecke kommen.

Wetter in Bayern am Freitag, 27. Januar 2023

Es bleibt bei Frost und Glätte. Viele Wolken verdecken den Himmel und bringen zeitweise geringen Schneefall. Die Temperatur in Bayern bewegt sich weiterhin um den Gefrierpunkt, erreicht Höchstwerte von minus zwei bis plus vier Grad. Der Niederschlag kann aber auch zu Schneeregen werden, besonders am Untermain, wo die Temperaturen am mildesten sein werden. Schwacher bis mäßiger Nordwind weht, was den Freitag noch frostiger macht.

In der Nacht zum Samstag könnte Schnee fallen, allerdings zeigen sich dann schon gelegentlich Wolkenlücken. Es kühlt ab auf ein bis minus fünf Grad, in den Alpen örtlich bis minus sieben Grad. Autofahrer sollten sich also auf glatte Straßen vorbereiten.

Wetter in Bayern am Samstag

Am Wochenende lockert das Wetter auf. Am Samstag ist es zwar erst einmal noch stark bewölkt, örtlich bringt die Wolkendecke etwas Schnee. Besonders in Alpennähe, aber auch an den höheren Mittelgebirgen rechnet der DWD mit Auflockerungen. Hier zeigt sich die Sonne. Die Temperaturen bleiben aber frostig: maximal minus drei bis plus vier Grad. Die höchsten Werte in Bayern gibt es am Untermain.

Nachts sind größere Auflockerungen zu erwarten, das lässt die Nacht aber kalt werden: minus zwei bis minus neun Grad, in einigen Alpentälern sogar im zweistelligen Minusgradbereich. Der DWD warnt vor Glätte.

Wetter in Bayern am Sonntag

Auch wenn der Sonntag zunächst an vielen Orten Bayerns mit Nebel oder Hochnebel beginnt und sich teilweise Wolken zeigen, kommt endlich die Sonne heraus, am häufigsten Richtung Alpen. Bei schwachem Westwind verharren die Temperaturen um den Gefrierpunkt, bei plus zwei bis minus zwei Grad.

In der Nacht zum Montag teilt sich der Himmel über Bayern auf: Im Süden bleibt es klar. Von Norden her ziehen laut den Berechnungen des DWD Wolken auf, die Schnee und, in tiefen Lagen, auch Schneeregen oder Regen mit sich bringen können. Vorsicht vor Glätte!