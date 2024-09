Mehrere Unwetterwarnungen: Die nächsten Tage werden nass

Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich in den kommenden Tagen auf viel Regen einstellen. Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) rechnen bis zur Nacht zum Freitag gebietsweise mit Dauerregen mit bis zu 45 Litern pro Quadratmetern in 24 Stunden. An einigen Orten könnte noch deutlich mehr Regen fallen und orkanartig böig mit bis zu 125 Kilometern pro Stunde werden. Im Norden soll es am Nachmittag Gewitter mit Starkregen geben. Wegen der Regenmengen und des starken Windes gab der Wetterdienst mehrere Unwetterwarnungen heraus.

Freitag wird eine Mischung aus Sonne, Wolken, einzelnen Schauern und örtlich begrenzten, kurzen Gewittern erwartet. Im Bergland und am Hochrhein rechnen die Meteorologen mit Sturmböen, auf dem Feldberg könnten es schwere sein. Die Menschen können sich auf Höchstwerte zwischen 13 und 20 Grad einstellen.

Am Samstag soll es voraussichtlich ähnlich werden: unbeständig mit Regen und Schauen, am Nachmittag dann auch vereinzelt mit Gewittern. Es soll sich abkühlen und maximal zwischen 12 und 16 Grad warm werden. Erst am Sonntag können sich die Menschen in Baden-Württemberg auf heiteren und trockenen Nachmittag freuen.