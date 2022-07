Hitzeschub sorgt für heißen Wochenstart in Deutschland

In Deutschland startet die Woche mit einem Hitzeschub. Der Deutsche Wetterdienst hat Hitzewarnungen herausgegeben. In der Folge kann es aber abkühlen.

Nach der Hitzewelle ist vor dem Hitzeschub: In Deutschland hat die lange Hitzewelle am Wochenende in vielen Regionen ihr Ende gefunden. Am Montag wird es aber schon wieder heiß. Ein Hitzeschub soll laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) für Temperaturen zwischen 31 Grad und 36 Grad zum Wochenstart sorgen. Grund ist heranziehende Wüstenluft.

Hitzewarnungen heute in Deutschland – von Bayern bis Berlin

Der DWD hat für weite Teile des Landes Hitzewarnungen herausgegeben. In Bayern gibt es für Oberbayern, Niederbayern und die Oberpfalz jeweils eine Hitzewarnungitzewarnung. Auch in München soll es sehr heiß werden.

Gleiches gilt für Berlin und die Region und den Westen Deutschlands. Auch in Hamburg und Bremen werden starke Belastungen durch die Hitze erwartet.

Video: dpa

Schauer und Gewitter in der Nacht zum Dienstag – aber kein flächendeckender Regen

In der Nacht zum Dienstag soll der Hitzeschub dann wieder abflauen. Vom Nordwesten bahnen sich Schauer und Gewitter ihren Weg. Es wird sich aber wohl nur um eine kurze Abkühlung handeln.

Rekordtemperaturen Die niedrigste Temperatur für den 25. Juli betrug 6,8°C im Jahre 1990, die höchste gemessene Temperatur betrug 34,4°C im Jahre 2019.

Für den Rest der Woche erwartet der DWD sommerlich warme Temperaturen und Trockenheit. Flächendeckender Regen ist nicht in Sicht, was weiterhin die Gefahr für Waldbrände in Deutschland aufrecht erhält.