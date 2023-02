Wetter morgen am 10.2.23: Im Norden wird es stürmisch

Während es im Süden sonnig bleibt, kommen am Freitag auf den Norden stürmische Böen zu. So wird das Wetter am 10. Februar und in den kommenden Tagen in Deutschland.

Die vergangenen Tage waren in den meisten Regionen trocken und sonnig. Am Freitag zieht an der Nord- und Ostseeküste stürmischer Wind auf. Wie wird das Wetter in der zweiten Wochenhälfte?

Wetter morgen am 10. Februar

Im Norden und in der Mitte Deutschlands ziehen laut wetterkontor.de am Freitag häufig dichte Wolken über den Himmel. Hier wird der anhaltende Sonnenschein der vergangenen Tage also unterbrochen. In Küstennähe ist in manchen Gebieten sogar mit ein paar Regenschauern zu rechnen. Abends sind an der Nord- und Ostsee und im angrenzenden Binnenland stürmische Böen möglich. Vorsicht also vor starkem Wind. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Windgeschwindigkeiten von 50 bis 70 Kilometern pro Stunde.

Im Süden bleibt es am Freitag dagegen weitgehend trocken und nachdem sich mancherorts Nebel- oder Hochnebelfelder verzogen haben, scheint verlässlich die Sonne.

Am Nachmittag werden minus eins bis plus acht Grad erwartet. In der Nacht auf Samstag sinkt das Thermometer laut DWD auf plus fünf bis null Grad, dort, wo Wolken den Nachthimmel bedecken. Bei freiem Himmel sind Tiefstwerte von minus eins bis minus sieben Grad zu erwarten. In den Alpen kann die Temperatur auch unter minus zehn Grad fallen.

Wetter am Samstag, 11. Februar

Der Samstag zeigt sich hauptsächlich bewölkt. Im Westen und Südwesten gibt es zunächst Nebelfelder, dafür bleibt es überwiegend trocken. Vereinzelt gibt es in ganz Deutschland etwas Regen, der im Bergland auch als Schnee fallen kann. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte zwischen ein und zehn Grad. Der Wind weht im Süden schwach, in der Mitte von Deutschland mäßig bis frisch, im Norden bleiben die stürmischen Böen von Freitagnacht auch am Samstag.

Die Nacht auf Sonntag wird vor allem für den Osten der Bundesrepublik regnerisch. In Kombination mit frostigen Temperaturen - Tiefstwerte um den Gefrierpunkt bis zu minus fünf Grad - sorgt der leichte, schnell frierende Regen deutschlandweit für lokale Glättegefahr auf den Straßen.

Wetter am Sonntag, 12. Februar

Für den letzten Tag der Woche rechnet der DWD im Westen und Südwesten sowie an den Alpen mit Wolken, Regen ist nicht auszuschließen. Nur im Bergland kann es auch länger sonnig sein. Es wird demnach voraussichtlich nicht milder als vier bis elf Grad, die höchsten Werte sind in der Rhein-Region zu erwarten. Die stürmischen Böen von den Vortagen in der Küstenregion sollten sich bis Sonntag gelegt haben.