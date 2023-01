Wetter morgen am 18. Januar 2023: Der Schnee kommt - aber nur ein wenig

Mitte Januar kommt dann doch noch gebietsweise Schnee - wenn auch nicht viel. Und auch die Sonne schafft es ab und zu durch die Wolken. So wird das Wetter morgen und in den kommenden Tagen in Deutschland.

Am Mittwoch, 18. Januar 2023, bleibt es laut wetterkontor.de im Süden von Deutschland weiter bewölkt. Im Rest des Landes scheint teilweise die Sonne.

Wetter morgen 18. Januar 2023

Im Süden und Südosten bleibt es auch am Mittwoch stark bewölkt. Mancherorts kommt es zu Schneeschauern. Im Rest des Landes scheint dagegen teilweise die Sonne, einige Wolken ziehen jedoch vorüber. Regen- und Schneeschauer bleiben dort eher die Ausnahme.

Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen minus 2 und plus 5 Grad. An der Nordsee weht ein starker Wind, in den anderen Teilen Deutschlands nur ein schwacher bis mäßiger.

Wetterwarnung am 18. Januar 2023: Deutscher Wetterdienst sagt Schneefall voraus

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet für morgen, 18. Januar 2023, Schnee. Im Süden gibt es zwar örtlich nur leichten Schneefall, aber in den Staulagen der Gebirge sollen rund zehn Zentimeter Neuschnee fallen. Eine geringe Wahrscheinlichkeit für stürmische Böen gibt es an der Nordsee.

Wetter Mittwochnacht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag lässt der Schneefall im Süden des Landes langsam nach. Vor allem an den Alpen fallen nur noch wenige Zentimeter Neuschnee. Ansonsten bleibt es zu Beginn der Nacht gering bis wechselnd bewölkt. An der Nordsee kommt es vereinzelt zu Schauern.

Später in der Nacht verdichten sich die Wolken im Westen und Nordwesten. Von Ostfriesland bis zum Niederrhein fällt etwas Schnee. Die Temperaturen sinken auf minus 7 bis 0 Grad. Es kann glatt werden auf den Straßen. An der Nordsee bleibt es frostfrei.

Wetter am Donnerstag und Freitag

Auch am Donnerstag wird es trüb in weiten Teilen des Landes. Im Nordwesten und Westen bringen dichte Wolkenfelder Schnee-, Graupel- und Regenschauer. Vereinzelt kann es auch zu Gewittern an der Nordsee kommen. Ansonsten halten sich die grauen Wolken am Himmel. Teilweise kommt auch die Sonne durch. Nur vereinzelt fällt Schnee oder Schneeregen. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen Werte zwischen minus 3 und plus 5 Grad.

Bewölkt geht es auch in den Freitag, 20. Januar 2023. Im Südosten und an den Alpen fällt etwas Schnee. Ansonsten bleibt es wechselnd bewölkt. Lediglich an der Nordsee kommt es vereinzelt zu Schauern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 0 und plus 5 Grad.