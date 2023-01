Wetter morgen am 27. Januar 2023: sonniger Norden, trüber Süden

In Norddeutschland wird es morgen freundlich, Süddeutschland muss mit Schnee rechnen. So wird das Wetter in Deutschland am Freitag, 27. Januar 2023, und am Wochenende.

Nach den vergangenen eher trüben Tagen, bleibt es frostig, kalt und glatt durch frierenden Regen. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Allerdings könnte sich zum Wochenende freundliches Wetter über Deutschland ausbreiten. Am Freitag, 27. Januar 2023, macht die Sonne aber erst mal nur im Norden den Anfang.

Morgen: Wetter am Freitag, 27. Januar 2023

Laut wetterkontor.de setzt sich am Freitag an der Küste freundliches und weitgehend trockenes Wetter durch. Norddeutsche können sich auf die Sonne freuen, die zeitweise zum Vorschein kommt. Das freundliche Wetter breitet sich im Laufe des Freitags im norddeutschen Tiefland aus. In den restlichen Teilen Deutschlands bleibt es aber noch meist stark bewölkt oder neblig-trüb. Von der Mitte bis in den Süden kommt es zu leichten Schneefällen, Sprühregen oder Schneegriesel.

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus fünf und plus vier Grad. An der Küste und in den Hochlagen der Mittelgebirge in Böen weht frischer bis starker Nordwind. Weil der Sprühregen selbst in den milderen Regionen am Boden frieren kann, warnt der DWD vor Glätte. Vorsicht also beim Autofahren, besonders in der Nacht auf Samstag. Dann fällt noch gebietsweise etwas Schnee, die Temperaturen sinken auf plus eins bis minus fünf Grad, am Alpenrand örtlich bis minus zehn Grad.

Wetter am Samstag, 28. Januar 2023

Am Samstag hält es sich über Deutschland freundlich: wechselnd bewölkt mit etwas Sonnenschein und weitgehend trocken. Nur in Thüringen und Sachsen sowie im Süden zeigen sich mancherorts noch graue Wolkenfelder. Vereinzelt schneit es. Je nach Lage bleibt es aber trotz Sonne kalt und frostig: Die Temperaturen bewegen sich maximal um den Gefrierpunkt bei minus fünf bis plus fünf Grad. Im Bergland sowie südlich der Donau rechnet der DWD mit Dauerfrost. Am Abend erreichen neue graue Wolkenfelder mit etwas Regen den Norden Deutschlands. Die Nacht wird neblig.

Wetter am Sonntag, 29. Januar 2023

Der Sonntag beginnt vor allem im Süden mit Nebel. Im Norden und Nordwesten halten sich die grauen Wolken von Samstagabend, aus ihnen könnte zeitweise ein wenig Nieselregen, Graupel oder Schneeregen fallen. Der Süden lockert dann auf und bekommt freundliches, weitgehend trockenes Wetter. Die besten Chancen auf Sonnenschein gibt es laut wetterkontor.de im Südwesten und südlich der Donau. Die Höchsttemperaturen bewegen sich im Süden zwischen minus drei und plus drei Grad. Im Norden werden zwei bis sechs Grad erreicht. In der Nacht auf Montag lockert die Wolkendecke auf, es wird klar und trocken. Nur der Norden Deutschlands muss mit etwas Regen rechnen.