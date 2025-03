Sonne und mehr als 20 Grad am Freitag - danach Regen

Am Freitag können sich die Menschen in Hessen auf einen frühlingshaften Tag freuen - bevor es danach ungemütlicher wird. Am Freitag sei es verbreitet sonnig, im Süden gebe es zeitweise ein paar Wolken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Regnen soll es nicht. Mit Temperaturen von maximal 20 bis 23 Grad ist es «ungewöhnlich warm». Der Wind weht zuerst schwach und dann teils mäßig, ab dem Nachmittag wird es in Kammlagen böig.

Am Samstag bleibt es im nördlichen Teil Hessens noch zeitweise heiter und trocken, im südlichen Teil gibt es Wolken und gelegentlich ein wenig Regen. Das Thermometer zeigt maximal 14 bis 17 Grad. Der Wind ist mäßig.

Am Sonntag ist es in Hessen wechselnd bewölkt, im Laufe des Tages kommt es zu einzelnen Schauern; auch kurze Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 15 bis 17 Grad. Dazu weht ein meist schwacher Wind, der bei Regen und Gewitter böig auffrischt.