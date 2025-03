Sonnenschein und bis zu 19 Grad zum Ende der Woche

In Hessen dürfen sich die Menschen auf ein sonniges Wochenende freuen. Am Freitag gibt es viel Sonnenschein, zeitweise jedoch auch ein paar Wolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Regnen soll es nicht. Die Temperaturen liegen laut Vorhersage bei Höchstwerten von 16 bis 19 Grad. Es wehe ein schwacher Wind.

Am Samstag wird es in Hessen heiter bis sonnig, es bleibt trocken. Das Thermometer zeigt dann maximal 16 bis 19 Grad an. Auch der Sonntag wird laut den Meteorologen heiter bis sonnig. Mit Höchstwerten von 14 bis 18 Grad sei es jedoch etwas frischer.