Warnstufe Rot wegen extremer Temperaturen in Bozen

Südtirol ist ein Paradies für Wanderer, weshalb in der Urlaubszeit auch viele Deutsche in die nördlichste der italienischen Provinzen reisen. Und die erwartet am Dienstag, 30. Juli, extreme Hitze. Im Warnlagebericht für den Bozner Talkessel und die Umgebung bis nach Meran hat das Landeswarnzentrum Südtirol deshalb den Dienstag mit der Warnstufe Rot versehen.

Hitze in Südtirol: Rote Warnstufe für Bozen am Dienstag

„Für den morgigen Dienstag werden Höchstwerte von 36 Grad im Raum Bozen und Umgebung erwartet“, wird Meteorologe Lukas Rastner vom Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz auf der Webseite der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol zitiert. Am Mittwoch werde es demnach voraussichtlich etwas weniger heiß.

Damit sich die Bevölkerung sowie Touristinnen und Touristen auf die Hitzewelle vorbereiten können, gibt die Agentur für Bevölkerungsschutz Verhaltensempfehlungen ab. Darin heißt es unter anderem, dass man unbedingt viel trinken müsse, „und zwar auch dann, wenn Sie keinen Durst verspüren“. Mindestens zehn Gläser täglich sollten es sein.

Hitze in Südtirol: Das müssen Urlauber wissen

Die Nahrung sollte ebenfalls genügend Flüssigkeit liefern und man sollte auf besonders fetthaltige, frittierte, stark verarbeitete oder sehr zuckerhaltige Speisen verzichten. Man sollte zudem körperliche Anstrengungen vermeiden. Wer nach draußen muss, sollte sich „leicht, hell und weit“ kleiden, dazu eine Kopfbedeckung und eine Sonnenbrille tragen.

Bereits am Montag hatte die Hitzewelle Südtirol erfasst - und der Bevölkerungsschutz für einige Teile der Region die Warnstufe Orange herausgegeben - so etwa für die Städte Bozen und Meran, aber auch das Etschtal. Auch am Montag kletterte das Thermometer beispielsweise in Bozen bereits weit über die 30-Grad-Marke.