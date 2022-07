Hitze im Juli und August? Die Temperaturen in den Urlaubsländern

Ab Mitte Juli wird es in Deutschland und vielen weiteren Ländern in Europa enorm heiß. Das betrifft auch einige beliebte Reiseziele der Deutschen. Ein Überblick.

Mitte Juli erreicht eine Hitzewelle Deutschland, die Temperaturen mitbringen kann, die an der 40-Grad-Grenze kratzen. Auch andere Länder ächzen im Sommer 2022 unter enormer Hitze. Darunter befinden sich viele beliebte Reiseziele der Deutschen. Ein Überblick über das Wetter in den Urlaubsländern, wie es im Juli und August 2022 zu erwarten ist.

Temperaturen in Italien im Juli und August 2022

Dem wohl beliebtesten Urlaubsziel der Deutschen macht die Hitze im Jahr 2022 ordentlich zu schaffen. Sie sorgt für eine Dürre in Italien, welche das Leben vieler Italiener stark einschränkt. In Orten wie Pisa und Verona wurde das Trinkwasser eingeschränkt. Mit dem Po führt der größte italienische Fluss in einigen Regionen kaum noch Wasser. Vor allem in Norditalien ist die Situation teils dramatisch, da es lange nicht geregnet hat.

Auch für den Juli und den August ist kaum Regen in Italien vorausgesagt. Urlauber können sich auf strahlenden Sonnenschein freuen, müssen aber auch mit enormer Hitze rechnen. Im Juli liegen die Temperaturen laut wetter2.com zumeist zwischen 20 und 35 Grad. Auch im August dürften Spitzentemperaturen bei 35 Grad liegen. Zudem dürften die Temperaturen fast jeden Tag die Marke von 30 Grad erreichen. Wer in den Sommermonaten in Italien Urlaub macht, der muss sich also immer wieder vor der Hitze schützen.

Temperaturen in Spanien und Portugal im Juli und August 2022

Der Sommer in Spanien wird noch heißer als in Italien. Mitte Juli rollt eine Hitzewelle über das Land auf der Iberischen Halbinsel, die wohl noch kräftiger ausfällt als in Deutschland. Die Temperaturen könnten in der Spitze 44 Grad erreichen. Erst nach dem 25. Juli wird sich die Hitze wieder etwas legen, doch Temperaturen über 30 Grad bleiben dann Alltag. Im August liegen die erwarteten Temperaturen in Spanien zwischen 23 und 37 Grad. Zum Ende des Montags hin kann es vereinzelt zu Gewittern kommen und es bleibt oftmals bewölkt.

Auch Portugal erreicht die Hitzewelle Mitte Juli, doch diese fällt nicht so heiß aus, wie es im Nachbarland Spanien der Fall ist. Im August liegen die Spitzentemperaturen dann bei rund 30 Grad. Die deutschen Urlauber können sich in Portugal in den Sommermonaten 2022 auf angenehmeres Klima freuen als es in den meisten anderen beliebten Urlaubsländern der Fall ist.

Temperaturen in Frankreich im Juli und August 2022

Die Hitzewelle wird sich ab Mitte Juli auch in Frankreich bemerkbar machen. Danach kühlt es aber merklich ab. Ende Juli sind in fast allen Regionen des Landes Schauer zu erwarten. Im August sollten die Spitzentemperaturen knapp unter 30 Grad liegen. Immer wieder kommt es zu Schauern und Gewittern, vor allem gegen Ende des Monats. Urlauber, die so viel Sonne abbekommen wollen, wie möglich, sollten daher einen Bogen um Frankreich machen. Wem milde Temperaturen und die ein oder andere Erfrischung von oben lieber sind, der ist hier im Sommer 2022 genau richtig.

Temperaturen in Griechenland im Juli und August 2022

Top-Temperaturen bis 42 Grad sind von Mitte bis Ende Juli in Griechenland möglich. Die Hitzewelle erreicht die unter Touristen beliebten Inseln und das Festland wohl ab dem 15. Juli. Der August beginnt mit Temperaturen von 37 Grad in der Spitze ebenfalls enorm heiß. Tage unter 30 Grad wird es wohl in kaum einer Region von Griechenland geben. Regen ist ebenfalls kaum zu erwarten.