Kaltfront lässt Grade purzeln - Wochenstart wird wieder heiß

Die Abkühlung ist nicht von langer Dauer. Zu Beginn der Woche prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Süden wieder Temperaturen von über 30 Grad.

"Endlich Abkühlung!" - das dürften viele Menschen an diesem Wochenende sagen.

Eine Kaltfront sorgt dafür, dass an diesem Samstag in der Nordhälfte nur noch 20 bis 24 Grad erreicht werden, während es südlich von Main und Mosel 24 bis 27 Grad warm ist - ein deutlicher Unterschied zu Temperaturen weit über 30 Grad in dieser Woche.

Bereits zu Wochenbeginn steigen die Temperaturen bei viel Sonnenschein allerdings wieder an, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Am Montag kann im Süden stellenweise die 30-Grad-Marke erreicht werden. Im Norden liegen die Höchstwerte dagegen noch bei 20 bis 24 Grad. Am Dienstag dürften die Temperaturen deutschlandweit auf 25 bis 32 Grad steigen. Nur an der See ist es nach Angaben der Meteorologen dann etwas kühler.

Kein Regen in Sicht: Dürre bleibt in Deutschland auch nächste Woche ein großes Problem

"Viel gravierender aber ist die Tatsache, dass mit dem zu erwartenden Hochdruckwetter erneut kein Tropfen Regen fallen wird", sagte DWD-Meteorologe Felix Dietzsch. Hoffnung auf nennenswerten Niederschlag gebe es auch im sogenannten Mittelfristbereich der kommenden vier bis zehn Tage nicht.

"Das ist in der aktuellen Situation eine klare Hiobsbotschaft. Nicht nur wird die Landwirtschaft weiter unter der anhaltenden Trockenheit leiden, auch die Waldbrandgefahr wird auf diese Art und Weise in der neuen Woche erneut deutlich zunehmen", sagte der Wetterexperte.

Urlauber hingegen können sich über Sonne und Freibadwetter freuen. Nur im Hochgebirge könne es gelegentlich zu Schauern oder Gewittern kommen. (dpa)