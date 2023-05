Wetter in Karlsruhe: Wann wird es richtig Frühling?

Das Wetter in und um Karlsruhe ist noch nicht komplett auf Frühling eingestellt. Stattdessen gibt es Niederschläge, Wind und frische Temperaturen. Wann ändert sich das?

Wir schreiben Mai 2023 und in Karlsruhe hat der meteorologische Frühling noch nicht Einzug erhalten. Zwar kommt in Baden-Württemberg immer mal die Sonne zum Vorschein, abrupt wird die Wärme jedoch von Niederschlag, kühler Luft oder auch dunklen Wolken abgelöst. Das geht bereits seit Wochen so und viele Bürgerinnen und Bürger stellen sich die Frage: Wann wird es eigentlich Frühling? Wir schildern die Lage für Karlsruhe und umliegende Gebiete.

Wetterrückblick Karlsruhe: Bewölkt, regnerisch und windig

Bereits seit März warten zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner von Karlsruhe auf den Einzug des Frühlings. Was jedoch seitdem in der Region (und im Rest der Republik) vorherrscht: eine meteorologische Achterbahnfahrt mit Temperaturstürzen, Niederschlägen und frischer Luft. Dauerregen, Gewitter und Sturm war zumeist auch im April 2023 das allgegenwärtige Bild.

Das bedeutet zwar nicht, dass sich die Sonne gar nie blicken ließ. Zum Beispiel an Ostern gab es einen willkommenen Vorgeschmack. Jedoch waren die Temperaturen seitdem oftmals davon entfernt, sodass sich Menschen mit T-Shirt und/oder kurzer Hose vor die Tür wagen konnten. Zumindest zeigte der Wetter-Trend in Karlsruhe beim Monatswechsel auf Mai zuletzt Besserung und viele Bewegungsfreudige können sich vermehrt aufs Fahrrad schwingen.

Karlsruhe: Wie wird das Wetter zum Wochenausklang?

Während südlich im Allgäu und dem Alpenvorland den Wettervorhersagen nach bis Donnerstag die Regenwahrscheinlichkeit hoch ist, sieht es in der badischen Region um Karlsruhe weniger nass aus. Ein Grund zur (Frühlings-)Freude ist das nur bedingt: Auch in Nordbaden soll es zu Niederschlägen kommen. Die Wahrscheinlichkeit liegt an den kommenden Tagen bis zum Wochenende bei leichtem Regen, mit Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad, laut des Wetterdienstes OpenWeather (TM).

Für das Wochenende sind die Wetteraussichten für Karlsruhe nicht besser: Am Samstag werden 15 Grad und Regen erwartet. Klingt also nicht nach baldigem Frühling ... Für Sonntag gibt es eine interessante Wetterprognose: Portale wie Weather.com rechnen mit frühlingshaften Temperaturen ab 20 Grad, was die Freude jedoch für die Mehrheit trüben dürfte: Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei nahezu 80 Prozent. Frühaufstehern (oder Spät-zu-Bett-Gehern) sei gesagt: Der Sonnenaufgang an den Wochenend-Tagen findet vor 6 Uhr statt.

Wetter in Karlsruhe: Wann dürfen wir mit Frühling rechnen?

Richten wir unseren Fokus auf die Frage, wann wir denn nun mit einem Frühling aus dem Bilderbuch rechnen dürfen? Geht es nach Wetterexperte Dominik Jung von Wetter.net, noch eine Weile nicht. Der Meteorologe spricht sogar von einem möglichen "Totalausfall" und dass dieser Mai sogar kälter werden könne statt wärmer. „Wahrscheinlich wird die Monatsprognose bald auf zu kalt kippen“, lässt Jung diesbezüglich wissen.

Eine längerfristige, optimistische Prognose des US-Wetterdienstes NOAA habe sich als falsch herausgestellt, im Gegensatz dazu gehe das europäische Wettermodell ECMWF von einem "zu nassen Mai" aus. Angesichts der zunehmenden Dürre und Trockenheit erscheint dies aus ökologischen Gründen nicht das Schlechteste zu sein.

Dem derzeitigen Trend nach scheint der "richtige" Frühling frühestens Ende Mai 2023 einzusetzen. Zum Thema Langzeitprognosen bezüglich dem Wetter ließ Jung-Kollege Johannes Graf - ebenfalls von Wetter.net - ohnehin zuletzt wissen: "Sie geben lediglich einen Trend an, der in der Vergangenheit öfters daneben lag".