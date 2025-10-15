Kaum Sonne in Sicht – Nebel und Wolken prägen Hessenwetter

Das Herbstwetter hat Hessen weiterhin fest im Griff. Der Mittwoch startet örtlich mit teils dichtem Nebel, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Sichtweite liegt teils unter 150 Metern. Nachdem sich der Nebel am Morgen auflöst, ist weiterhin mit dichter Bewölkung und Hochnebelfeldern zu rechnen. Vereinzelt kann es zu Sprühregen kommen, im Süden sind im Tagesverlauf auch Auflockerungen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 13 bis 17 Grad.

Der Donnerstag startet erneut mit Nebel, der sich am Vormittag auflöst. Anschließend bleibt es erneut stark bewölkt, auch etwas Sprühregen ist nicht ausgeschlossen. Im Süden sind die Chancen auf Wolkenlücken und etwas Sonne am größten. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad. Am Freitag halten sich weiterhin Wolken und etwas Sprühregen. Mit elf bis 15 Grad wird es etwas kühler.