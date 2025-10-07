Kaum Sonne über Hessen

Die Sonne dürfte sich in Hessen kaum zeigen. Es wird im Tagesverlauf meist stark bewölkt oder bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Zumindest bleibe es aber in den meisten Gegenden trocken. Lediglich im Norden kann mancherorts Regen oder Sprühregen herunterkommen.

Die Temperaturen in Hessen erreichen den Meteorologen zufolge am Dienstag maximal 17 Grad, in höheren Lagen sind höchstens 11 Grad möglich. Auch am Mittwoch sagt sich keine größere Wetteränderung an.