Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Wetter: Kaum Sonne über Hessen

Wetter

Kaum Sonne über Hessen

Dichte Wolken prägen den Tag in Hessen. Niederschlag sagt sich kaum an, nur in einer Region des Landes kann es mancherorts mit Regen oder Sprühregen ziemlich ungemütlich werden.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Sonne dürfte sich eher selten über Hessen zeigen. (Archivfoto)
    Die Sonne dürfte sich eher selten über Hessen zeigen. (Archivfoto) Foto: Boris Roessler/dpa

    Die Sonne dürfte sich in Hessen kaum zeigen. Es wird im Tagesverlauf meist stark bewölkt oder bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Zumindest bleibe es aber in den meisten Gegenden trocken. Lediglich im Norden kann mancherorts Regen oder Sprühregen herunterkommen.

    Die Temperaturen in Hessen erreichen den Meteorologen zufolge am Dienstag maximal 17 Grad, in höheren Lagen sind höchstens 11 Grad möglich. Auch am Mittwoch sagt sich keine größere Wetteränderung an.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden