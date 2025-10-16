Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Wetter: Keine Sonne in Hessen

Wetter

Keine Sonne in Hessen

Sprühregen und ein bedeckter, wolkiger Himmel zeigt sich über Hessen. Eine dicke Winterjacke ist aber noch nicht nötig.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Wolken und Sprühregen zeigen sich über Hessen. Am Freitag kann es im Süden leichte Auflockerungen geben. (Archivbild)
    Wolken und Sprühregen zeigen sich über Hessen. Am Freitag kann es im Süden leichte Auflockerungen geben. (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    In Hessen versteckt sich die Sonne. Stattdessen auf Wolken, einen bedeckten Himmel und etwas Sprühregen können sich die Menschen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) einstellen. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 16 Grad. Im höheren Bergland liegen die Werte um 10 Grad. Der Wind weht meist nur schwach.

    Auch Freitag wird es stark bewölkt bis bedeckt mit zeitweise Sprühregen sein. Im Tagesverlauf sind nach der DWD-Vorhersage einzelne Auflockerungen möglich, vor allem im Süden von Hessen. Die Höchsttemperaturen liegen erneut bei bis zu 16 Grad, in Hochlagen bis 11 Grad.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden