Keine Sonne in Hessen

In Hessen versteckt sich die Sonne. Stattdessen auf Wolken, einen bedeckten Himmel und etwas Sprühregen können sich die Menschen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) einstellen. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 16 Grad. Im höheren Bergland liegen die Werte um 10 Grad. Der Wind weht meist nur schwach.

Auch Freitag wird es stark bewölkt bis bedeckt mit zeitweise Sprühregen sein. Im Tagesverlauf sind nach der DWD-Vorhersage einzelne Auflockerungen möglich, vor allem im Süden von Hessen. Die Höchsttemperaturen liegen erneut bei bis zu 16 Grad, in Hochlagen bis 11 Grad.