Kleine Hitzewelle vor dem nächsten Regen im Südwesten

Nach dem oft eher verregneten Wochenende können die Menschen in Baden-Württemberg den Regenschirm getrost in die Ecke stellen und die Sonnenbrille herauskramen. Dem Südwesten stehen nach Einschätzung der Meteorologen hochsommerliche Tage bevor. Die Temperaturen steigen schnell und hoch, bevor das Wetter zur Wochenmitte wieder umschlagen dürfte.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet nach einem meist sonnigen und warmen Wochenbeginn mit Temperaturen bis zu 31 Grad am Oberrhein noch eine Steigerung am Dienstag. Kaum Wolken, viel Sonne - so lautet die Prognose der Meteorologen für Baden-Württemberg. Dann dürften auch bis zu 35 Grad drin sein.

Erste Regenschauer und einzelne Gewitter werden aber laut Wetterdienst am Mittwoch bereits wieder eine leichte Abkühlung in einigen Regionen bringen, auch wenn die Temperaturen in der Kurpfalz noch die 35-Grad-Marke erreichen könnten. Spätestens am Donnerstag ist es dann mit der kurzen Stippvisite des Hochsommers vorbei, Schauer und Gewitter kommen auf, auch wenn es eher warm bleibt.