Wetter: Kommt jetzt der Sommer nach Baden-Württemberg zurück?

Die Temperaturen steigen wieder, doch die Gewitter wollen einfach nicht aufhören. So wird das Wetter in den kommenden Tagen in Baden-Württemberg.

Nachdem die Sommerferien in Baden-Württemberg nicht wirklich nach Sommer aussahen, sollen die Temperaturen nun wieder steigen. Statt Regen und Gewittern soll laut verschiedenen Wetterdiensten nämlich wieder wärmer werden in Baden-Württemberg. Doch reicht es auch für gediegene Freibad-Tage?

Wetter in Baden-Württemberg: So wird das Wetter diese Woche

Ferienkinder und Freibad-Enthusiasten können sich freuen: Denn besonders Ende der Woche sowie am Wochenende scheint dem Bad-Besuch nichts im Wege zu stehen!

Am Mittwoch (16. August 2023) soll laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) die Sonne vermehrt rauskommen. Doch im Laufe des Tages sind auch Schauer und Gewitter nicht fern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 27 und 31 Grad. Für ganz Baden-Württemberg gilt eine Hitzewarnung. Menschen sollten, wenn möglich, in Innenräumen oder schattigen Plätzen aufhalten.

Und auch am Donnerstag (17. August 2023) reißen die Schauer und Gewitter nicht ab. Zwar ist es am Morgen noch sonnig, doch die Bewölkung nimmt im Laufe des Tages zu. Im Bergland liegt die Tageshöchsttemperatur bei 26 Grad, im Rheintal bei 31 Grad.

Am Freitag, 18. August 2023, soll es laut WetterKontor allerdings freundlicher werden im Ländle. Die Sonne kommt größtenteils durch die Wolken durch, bei allerdings sehr hohen Temperaturen, und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 32 Grad in Riedlingen und 34 Grad in Karlsruhe.

Und auch am Wochenende gibt es mehr Sonne in Baden-Württemberg: Am Samstag (19. August 2023) klettern die Temperaturen laut DWD auf 30 Grad im Bergland bis zu 36 Grad im Rheintal. Dabei gibt es kaum Wind und es wird generell sehr trocken.

Am Sonntag, 20. August 2023, wird es ähnlich heiß im Land. Mit Temperaturhöchstwerten zwischen 31 Grad in Reutlingen und 34 Grad in Konstanz, Freiburg und Mannheim.