Kühle Nächte in Hessen erwartet

In den kommenden Nächten müssen die Menschen in Hessen mit kühlen Temperaturen und leichtem Frost rechnen. Das hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitgeteilt. Tagsüber erwarten die Meteorologen allerdings weiterhin herbstliches Hochdruckwetter.Nach Auflockerungen am Samstagnachmittag sollen die Temperaturen noch in der Nacht zum Sonntag auf 4 bis 2 Grad im Rhein-Main-Gebiet und andernorts auf plus 2 bis minus 2 Grad zurückgehen. Örtlich soll sich Nebel bilden, in Bodennähe friert es laut den Experten gebietsweise. Am Sonntag soll sich der Nebel dann wieder auflösen. Der DWD erwartet teils heiteres, teils wolkiges Wetter. Regen bleibt aber wohl aus. Maximal 10 bis 13 Grad werden laut der Wetterbehörde am Sonntag erreicht.

Heiteres Wetter in der neuen Wochen

In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen dann erneut deutlich, dem DWD zufolge kühlt es auf plus 3 bis minus 2 Grad ab. Gebietsweise sollen sich Nebelfelder bilden, in Bodennähe wird verbreitet Frost erwartet. Die neue Woche beginnt laut DWD nach Nebelauflösung dann mit heiterem Wetter, zeitweise könne es gar sonnig werden. Trocken bleibt es demnach auch, und die Temperaturen steigen erneut auf 10 bis 13 Grad an. In den folgenden Nächten wird es dann wieder etwas wärmer werden - mit Tiefsttemperaturen zwischen 3 und minus 1 Grad in der Nacht zum Dienstag und später zwischen 4 und 0 Grad in der Nacht zum Mittwoch. Tagsüber hält die Mischung aus Nebel und teils heiterem Herbstwetter wohl weiter an.