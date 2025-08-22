Icon Menü
Wetter: Mehr Wolken als Sonne in Hessen

Wetter

Mehr Wolken als Sonne in Hessen

Am Samstag können im Norden Hessens ein paar Tropfen aus dem Himmel fallen. Am Sonntag wird es dann wieder etwas freundlicher.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    In Hessen ist in den nächsten Tagen wieder mit mehr Wolken und Regen zu rechnen. (Symbolbild)
    In Hessen ist in den nächsten Tagen wieder mit mehr Wolken und Regen zu rechnen. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa

    Die Sonne muss sich den Himmel in Hessen in den kommenden Tagen häufiger mit Wolken teilen. Heute zeigt sich das Land dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge zweigeteilt. Während demnach im Norden mit vielen Wolken zu rechnen ist, bleibt es im Süden auch länger sonnig. Die Höchsttemperaturen erwartet der DWD zwischen 19 und 23 Grad. Es bleibt verbreitet trocken.

    Für Samstag sagen die Meteorologen Wolken vorher, erst gegen Abend lockert es auf. Während es im Süden trocken bleibt, sind ansonsten zeitweise Sprühregen, im Norden im Tagesverlauf auch schwache Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen maximal 18 bis 22 Grad. In der Nacht zum Sonntag kann sich lokal Nebel bilden und es kühlt auf 11 bis 7 Grad ab. Der Sonntag startet mit Wolken, tagsüber wird es teils heiter. Das Thermometer klettert auf maximal 24 Grad. Es soll trocken bleiben.

