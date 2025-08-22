Mehr Wolken als Sonne in Hessen

Die Sonne muss sich den Himmel in Hessen in den kommenden Tagen häufiger mit Wolken teilen. Heute zeigt sich das Land dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge zweigeteilt. Während demnach im Norden mit vielen Wolken zu rechnen ist, bleibt es im Süden auch länger sonnig. Die Höchsttemperaturen erwartet der DWD zwischen 19 und 23 Grad. Es bleibt verbreitet trocken.

Für Samstag sagen die Meteorologen Wolken vorher, erst gegen Abend lockert es auf. Während es im Süden trocken bleibt, sind ansonsten zeitweise Sprühregen, im Norden im Tagesverlauf auch schwache Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen maximal 18 bis 22 Grad. In der Nacht zum Sonntag kann sich lokal Nebel bilden und es kühlt auf 11 bis 7 Grad ab. Der Sonntag startet mit Wolken, tagsüber wird es teils heiter. Das Thermometer klettert auf maximal 24 Grad. Es soll trocken bleiben.