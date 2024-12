Mildes Wetter zur Wochenmitte

Zur Wochenmitte werden in Hessen milde Temperaturen erwartet. Am Mittwoch könne es bei Höchstwerten zwischen acht und elf Grad bis zum Nachmittag zeitweise zu Regen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Ab dem Nachmittag ist mit einzelnen Auflockerungen zu rechnen.

In der Nacht auf Donnerstag bleibe es zunächst niederschlagsfrei, bevor in der zweiten Nachthälfte von Westen kommend Regen aufzieht. Die Temperaturen sinken auf neun bis sechs Grad. Im Bergland könne es vereinzelt zu Sturmböen kommen.

Der Donnerstag startet den Meteorologen zufolge bedeckt und regnerisch. Vormittags sei es mit Höchstwerten zwischen neun und 13 Grad erneut sehr mild, bevor die Temperaturen am Nachmittag stark sinken. In den Abendstunden ist in den höchsten Lagen mit Schnee zu rechnen.

Die Nacht zum Freitag soll es erneut zu Schauern kommen, oberhalb von 400 Metern ist mit Schnee zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen vier und zwei Grad. Am Freitag bleibe es erneut stark bewölkt, zeitweise wird schauerartiger Regen erwartet. Im Bergland könne es zu Glätte kommen. Die Temperaturen liegen zwischen vier und sieben Grad, im Bergland maximal ein Grad.