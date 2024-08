Mix aus Sonne und Wolken in Hessen

Die neue Woche startet in Hessen mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Für den Montag sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach Höchsttemperaturen zwischen 22 und 26 Grad sowie am Dienstag zwischen 26 und 29 Grad voraus. Zudem regne es an beiden Tagen eher nicht.

Mit Niederschlag sei in der Nacht zum Mittwoch zu rechnen. Es könne zu zeitweise schauerartigem Regen kommen, teilte der DWD weiter mit. Am Mittwoch erreichen die Temperaturen in Hessen voraussichtlich nur noch zwischen 19 und 23 Grad - wieder ohne Niederschläge.