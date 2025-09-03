Regen, Wolken und einzelne Gewitter in Hessen

In den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in Hessen auf wechselhaftes Wetter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst DWD) mitteilte, kann es heute Abend im Südwesten einzelne kräftige Gewitter mit Hagel und Starkregen geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 25 Grad. Am Donnerstag soll es bei gleichbleibenden Werten schauerartig regnen, gegebenenfalls auch gewittern.

Ab dem Freitagabend klingen die Schauer ab und es soll auflockern bei Höchsttemperaturen zwischen 19 und 23 Grad. In der Nacht zum Samstag wird es kühl bei Tiefsttemperaturen zwischen 10 und 6 Grad. Tagsüber soll laut Wetterexperten dann auch mal die Sonne herauskommen bei Temperaturen bis zu 25 Grad.