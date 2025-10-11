Icon Menü
Wetter-Mix: Wetter in Hessen: Wolken und leichter Regen zum Wochenstart

Wetter-Mix

Wetter in Hessen: Wolken und leichter Regen zum Wochenstart

Zum Wochenbeginn wird es in Hessen wolkiger und zeitweise nass. Wann und wo dennoch Chancen auf Sonne bestehen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Auch in der neuen Woche ist der Himmel über Hessen oft grau - die Sonne lässt sich nur gelegentlich blicken. (Archivbild)
    Auch in der neuen Woche ist der Himmel über Hessen oft grau - die Sonne lässt sich nur gelegentlich blicken. (Archivbild) Foto: Helmut Fricke/dpa

    Am Sonntag können sich die Menschen in Hessen noch phasenweise auf Sonnenschein freuen, ab Montag zieht es weiter zu. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, ist es auch am Sonntag meist stark bewölkt, insbesondere im Süden Hessens lockert es aber auch mal auf und die Sonne kommt durch bei Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad.

    Am Montag werden die Wolken noch etwas dichter und es ist Sprühregen möglich. Erst am Abend kann es auch mal etwas auflockern bei gleichbleibenden Temperaturen. Während es am Dienstag im Norden vereinzelt Sprühregen geben soll, soll es im Süden bei lockerer Bewölkung trocken bleiben.

