Nach Böen und Regen wird es in Hessen langsam freundlicher

Die Hessinnen und Hessen erwartet ein wechselhafter Start in die neue Woche. Am Sonntag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiterhin mit frischem Westwind. Gebietsweise kann es zu starken Böen kommen, im Bergland sind während Schauern auch stürmische Böen möglich. Bei Temperaturen zwischen 13 und 16 Grad bleibt es bewölkt, einzelne Schauer sind immer wieder möglich.

Die neue Woche startet stark bewölkt bis bedeckt. Zeitweise wird leichter Regen oder Sprühregen erwartet. Bei Temperaturen von zwölf bis 15 Grad lässt der Wind nach, im Bergland sind jedoch lokal noch starke Böen möglich.

Der Dienstag beginnt erneut stark bewölkt. Mit 16 bis 19 Grad wird es etwas wärmer. Im Tagesverlauf sind im Süden Auflockerungen möglich, es soll weitgehend niederschlagsfrei bleiben. In Nord- und Osthessen kann es vereinzelt zu etwas Regen oder Sprühregen kommen.