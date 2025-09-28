Nach Schauern und Nebel zeigt sich die Sonne in Hessen

Die neue Woche startet in Hessen herbstlich und wechselhaft. Am Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst wechselnd starke Bewölkung. Am Nachmittag sollen aus Nordwesten Schauer aufziehen, auch einzelne Gewitter seien nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad.

Auch am Dienstag bleibt der Himmel bewölkt. Im Tagesverlauf kann es örtlich zu Schauern kommen. Mit 13 bis 17 Grad soll es etwas kühler werden. Am Mittwoch könnte sich dann die Sonne noch mal zeigen. Nachdem sich am Morgen die Nebelfelder auflösen, soll es heiter bis sonnig werden. Bei 13 bis 16 Grad soll es niederschlagsfrei bleiben.