Nebel und Sprühregen in Hessen - Temperaturen bis 17 Grad

Der Auftakt des Freitags dürfte in Hessen häufig recht ungemütlich werden. Nach der Auflösung von Nebelfeldern könne vereinzelt etwas Sprühregen herunterkommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Richtung Nachmittag lockere sich die Wolkendecke dann etwas auf und es bleibe trocken. Die Temperaturen erreichen den Meteorologen zufolge maximal 17 Grad, im Bergland sind es höchstens 13 Grad.

