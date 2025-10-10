Icon Menü
Wetter: Nebel und Sprühregen in Hessen - Temperaturen bis 17 Grad

Wetter

Nebel und Sprühregen in Hessen - Temperaturen bis 17 Grad

Hessen startet ungemütlich in den Freitag. Am Nachmittag zeigen sich aber erste Auflockerungen – der Deutsche Wetterdienst gibt einen Ausblick.
Von dpa
    Erst feucht, dann trockener - so dürfte der Freitag in Hessen werden. (Symbolfoto)
    Erst feucht, dann trockener - so dürfte der Freitag in Hessen werden. (Symbolfoto) Foto: Boris Roessler/dpa

    Der Auftakt des Freitags dürfte in Hessen häufig recht ungemütlich werden. Nach der Auflösung von Nebelfeldern könne vereinzelt etwas Sprühregen herunterkommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Richtung Nachmittag lockere sich die Wolkendecke dann etwas auf und es bleibe trocken. Die Temperaturen erreichen den Meteorologen zufolge maximal 17 Grad, im Bergland sind es höchstens 13 Grad.

