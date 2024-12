Neue Woche in Hessen startet mit Wolken und Sprühregen

Zum Wochenstart können sich die Menschen in Hessen auf Regen und dichte Wolken einstellen. Auch in der Nacht fallen die Temperaturen nicht unter 0 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach steigen die Temperaturen im Tagesverlauf auf 7 bis 11 Grad an, im Bergland werden zeitweise starke bis stürmische Böen erwartet.

Der Dienstag startet bedeckt und mit Sprühregen, am Nachmittag lockert es etwas auf bei gleichbleibenden Temperaturen. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 6 bis 2 Grad. Auch am Mittwoch bleiben die Temperaturen ähnlich. Die Wetterexperten erwarten Regen und dichte Wolken, ebenso am Donnerstag. Dann sollen die Temperaturen auf 9 bis 13 Grad ansteigen.