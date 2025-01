Nur wenig Glatteis und kaum Unfälle auf Straßen im Südwesten

Trotz der erneuten Warnung vor glatten Straßen ist es in Baden-Württemberg am Morgen zunächst weitgehend unfallfrei geblieben. Es habe bislang keine Unfälle wegen Glatteis gegeben, die Lage sei entspannt und es gebe nichts Witterungsbedingtes zu vermelden, teilten etwa die Polizeipräsidien in Pforzheim, Offenburg und Heilbronn mit. Auch in den anderen Präsidien blieben laut Polizeisprechern größere Unfälle aus.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für Teile Baden-Württembergs vor Glätte am Mittwoch gewarnt. Bis zum Vormittag sagten die Meteorologinnen und Meteorologen Frost voraus, dabei örtlich Glätte durch Reif oder gefrierende Nebelnässe. Die Lage soll sich aber dann entspannen, bereits am Nachmittag steigen die Temperaturen in den Plusbereich.

Vor einer Woche hatten frostige Böden und leichter Nieselregen als gefährlicher Wettermix den Südwesten in Atem gehalten. In weiten Teilen des Landes war es zu Blitzeis gekommen. Insgesamt wurden mehr als 1.000 Unfälle registriert.