O du trübe: Baden-Württemberg im Adventsnebel

Kühle Temperaturen, dichter Nebel und frostige Nächte prägen das erste Adventswochenende in Baden-Württemberg. Schnee bleibt nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aus.

Der Freitag beginnt mit zähem Nebel, der sich nur langsam lichtet. Abseits davon bleibt es heiter und trocken. Die Temperaturen erreichen laut dem DWD maximal 1 Grad auf der Alb und bis zu 8 Grad im Rheintal. Nachts wird es erneut klar und kalt, mit Tiefstwerten von minus 1 bis minus 6 Grad. Vor allem in Oberschwaben und im Bergland bestehe Glättegefahr.

Samstag bleibt das Nebelgrau in manchen Regionen zäh, vor allem in Niederungen. Abseits davon wird es laut der Vorhersage sonnig und trocken. In höher gelegenen Regionen und in der Sonne klettern die Temperaturen auf bis zu 6 Grad, während in nebeligen Gebieten kaum mehr als 2 Grad erreicht werden. In der Nacht sinken die Temperaturen erneut, teils auf minus 7 Grad. Vielerorts ist mit Reifglätte zu rechnen.

Der Adventssonntag zeigt sich ähnlich: Während sich der Nebel vielerorts zögerlich auflöst, bleibt er am Rhein lokal ganztägig bestehen. In höheren Lagen und abseits der Nebelfelder dominiert Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen laut DWD bei 0 bis 5 Grad, im Bergland können bis zu 7 Grad erreicht werden.