Regen, Nebel und Schnee: Wetter in Hessen bleibt unbeständig

Die Menschen in Hessen erwartet in den kommenden Tagen wechselhaftes Wetter mit Wolken, Regen und Nebel. In höheren Lagen kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Schnee an und warnt vor Glätte.

Am Dienstag beginnt der Tag neblig, bevor ab dem Mittag kräftiger Regen von Südwesten her einsetzt. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad, in Hochlagen bei 7 Grad. In der Nacht bleibt es regnerisch bei Tiefstwerten zwischen 5 und 1 Grad.

Am Mittwoch gibt es zunächst noch Regen in Osthessen, der im Tagesverlauf ostwärts abzieht. Danach lockert es gebietsweise auf, die Temperaturen erreichen 6 bis 11 Grad. In der Nacht klart es zunächst auf, stellenweise bildet sich Nebel. Später zieht von Westen erneut Regen auf, im Bergland mit Schnee und Glättegefahr.

Der Donnerstag startet mit Regen, nachmittags sind Schauer möglich, teils mit Graupel oder Schnee in höheren Lagen. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 10 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu minus 2 Grad, örtlich kann es glatt werden.

Auch am Freitag bleibt es wechselhaft mit Regen, im Bergland teils mit Schnee vermischt. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad. In der Nacht kühlt es auf 0 bis minus 3 Grad ab, örtlich besteht Glättegefahr.