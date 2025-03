Regen und Gewitter im Südwesten

Wer einen Frühlingsspaziergang plant, sollte Regenschutz dabeihaben und auf Blitze achten: In Baden-Württemberg sind teils kräftigere Gewitter möglich. Betroffen ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vor allem der Landesteil südöstlich von Freudenstadt im Schwarzwald bis Aalen auf der Ostalb. Bis zum Abend kann es dort vereinzelt Windböen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde, Starkregen und Hagel geben.

Entlang der Donau gab es bereits am Mittag erste Gewitter. Grund dafür ist, dass feuchte Luftmasse nach Baden-Württemberg kommt, die Gewitter begünstigt, wie ein DWD-Meteorologe sagte. Weil die Gewitterzellen sich extrem langsam verlagern, können daraus größere Niederschlagsmengen herabfallen.

Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 17 Grad, am wärmsten wird es am Oberrhein. Der Freitag wird mit bis zu 18 Grad der wärmste Tag der Woche. Am Samstag und Sonntag soll es laut DWD wieder kühler werden.