Wetter: Regen und Gewitter trüben das lange Wochenende in Hessen

Wetter

Regen und Gewitter trüben das lange Wochenende in Hessen

Heiterer Feiertagsstart, doch dann wird’s nass: Regen, Schauer und Gewitter könnten Pläne durchkreuzen.
    Die Menschen in Hessen müssen sich am verlängerten Wochenende auf Wolken und Regen gefasst machen. (Archivbild)
    Die Menschen in Hessen müssen sich am verlängerten Wochenende auf Wolken und Regen gefasst machen. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Die Menschen in Hessen müssen sich zum verlängerten Wochenende auf einen Wetterwechsel gefasst machen. Der Feiertag startet laut Deutschem Wetterdienst noch heiter. Im Laufe des Tages ziehen dann jedoch von Westen Wolken auf. Bei Höchstwerten zwischen zwölf und 15 Grad soll es meist niederschlagsfrei bleiben. In der Nacht auf Samstag wird mit aufkommendem Regen gerechnet.

    Am Samstag bleibt es weiterhin bedeckt. Bei Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad bleibt es zudem regnerisch. Ab dem Nachmittag werden auch Schauer erwartet, später könnten diese auch in Gewitter übergehen. Am Sonntag bleiben die Temperaturen ähnlich, es bleibt teils stark bewölkt. Auch Schauer werden am Sonntag weiterhin erwartet.

