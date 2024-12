Regen und stürmische Böen in Hessen erwartet

Die Menschen in Hessen müssen sich auf ein ungemütliches Wochenende gefasst machen. Der Donnerstag beginnt zunächst neblig trüb, im Laufe des Tages breitet sich Regen aus, der lokal gefrieren kann. Im Bergland kommt es zu starken bis stürmischen Böen. Die Temperaturen liegen zwischen null und vier Grad.

Die Nacht zum Freitag bleibt bewölkt, verbreitet wird kräftiger Regen erwartet. Bei Tiefstwerten zwischen vier und minus zwei Grad kommt es zu starken Windböen. Im Bergland kann es zu stürmischen Böen oder Sturmböen kommen. Der Freitag startet erneut stark bewölkt und regnerisch. Im Laufe des Tages lassen die Schauer nach und örtlich lockert es auf. Bei Temperaturen zwischen vier und acht Grad bleibt es zunächst windig, am Nachmittag lässt der Wind nach.

In der Nacht zum Samstag kommt es verbreitet zu Regen, in den höchsten Lagen wird Schnee erwartet. Auch am Samstag kann es oberhalb von 400 bis 600 Metern zu Schneeregen oder Schnee mit Glätte kommen. In tieferen Lagen bleibt es verbreitet regnerisch. Die Temperaturen liegen zwischen fünf und neun Grad.