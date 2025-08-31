Regen, Wolken, Sonne – Neue Woche startet unbeständig

Nach einem unbeständigen Wochenende startet auch die neue Woche wechselhaft. Am Sonntag ist dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge mit wechselnd starker Bewölkung und im Westen bis zum Mittag mit Regen und kurzen Schauern zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 25 Grad.

Die neue Woche startet dann am Montagmorgen noch stark bewölkt und mit Regenschauern. Im Laufe des Tages sollen diese nachlassen, auch eine Auflockerung der Wolken wird erwartet. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 22 Grad.

Am Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, vereinzelt könne es zu lokalen Schauern oder Gewittern kommen. Bei mäßigem Südwestwind werden Temperaturen zwischen 19 und 22 Grad erwartet.