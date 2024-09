Ruhiges Spätsommerwetter in Hessen

Die Menschen in Hessen können sich am Wochenende auf spätsommerlich warmes und sonniges Wetter freuen. Nachdem sich morgens gebietsweise Nebelfelder aufgelöst haben, wird es auch am Freitag schon heiter und bleibt trocken, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen erreichen 22 bis 25 Grad, im Bergland um 20 Grad.

Nach einer Abkühlung in der Nacht auf 11 bis 8 Grad wird es am Samstag und am Sonntag tagsüber wieder warm und freundlich. Erst am Sonntagnachmittag ziehen den Vorhersagen zufolge dichtere Wolken auf.