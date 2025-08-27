Schauer und Gewitter bis zum Wochenende in Hessen

Für die Menschen in Hessen wird es in den nächsten Tagen öfter Mal ungemütlich: Immer wieder soll es in dem Bundesland Schauer oder Gewitter geben. Zwischendurch lockert das Wetter aber auch auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Ab Mittwochnachmittag soll es vereinzelt gewittern, lokal ist dabei laut den Experten auch Starkregen möglich. Auch zu Sturmböen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde und kleinkörnigem Hagel kann es dann kommen. Im Laufe der Nacht zum Donnerstag sollen die Gewitter in einen gewittrigen Starkregen übergehen. Um die 30 Liter pro Quadratmeter soll es dabei in wenigen Stunden regnen.

Noch einmal wird es am Mittwoch warm, die Temperaturen steigen auf bis zu 29 Grad. Ab Donnerstag sollen dann bis zum Wochenende nur noch maximal 24 Grad möglich sein. Weiterhin soll es - trotz kurzen sonnigen Abschnitten am Donnerstag und zwischenzeitlichen Auflockerungen am Freitag und Samstag – bis Ende der Woche Schauer und Gewitter geben.