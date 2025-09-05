Schauer und Gewitter in Hessen

Das Wetter bleibt durchwachsen: In Hessen wird es heute wechselnd bewölkt, und es gibt Schauer. Ab dem Mittag sind einzelne Gewitter möglich. Abends nimmt die Gewittergefahr ab, wie der Deutsche Wetterdienst berichtet.

Es wird 19 bis 22 Grad warm, im höheren Bergland um die 17 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind. In der Nacht zum Samstag gibt es kaum Wolken und keinen Niederschlag. Gebietsweise kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen fallen in der Nacht auf 6 bis 10 Grad.