Schauer und Gewitter in Hessen erwartet

Die Menschen in Hessen müssen sich auf viel Regen, teils kräftige Gewitter und Schwüle einstellen. Immer wieder sollen die Gewitter in den nächsten Tagen zwar abziehen und der Regen nachlassen. Die allgemein gewittrige Wetterlage hält aber einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge an.

Noch am Sonntagnachmittag sollen vermehrt kräftige Gewitter aufziehen, teils mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen oder Sturmböen. Vor allem am Abend und in der Nacht zum Montag kann es zu Unwettern kommen - Starkregen von 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde, schwere Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde und größerem Hagel seien dabei wahrscheinlich.

Am Mittwoch erst Sonne - dann wieder Gewitter

Noch in der Nacht sollen die Unwetter zwar wieder abziehen, am Montag soll es dann aber bei maximal 25 Grad schon wieder und vor allem ab dem Nachmittag teils kräftig gewittern - inklusive Starkregen, Hagel und Sturmböen. Auch in der Nacht zum Dienstag und am Dienstag selbst wird es laut DWD noch einzelne Schauer und Gewitter geben.

In der Nacht zum Mittwoch soll der Regen nachlassen und das Wetter auflockern. So könne sich am Mittwoch im Wechsel mit dichteren Quellwolken gar die Sonne blicken lassen, so die Experten. Bei Temperaturen bis 26 Grad sollen dann aus dem Westen aber neue Schauer und einzelne kräftige Gewitter aufziehen.