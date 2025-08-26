Schauer und Gewitter lösen Spätsommerwetter ab

Nach dem sonnigen Spätsommerwetter dürfte es in den kommenden Tagen vielerorts nass werden in Hessen. Im Tagesverlauf bleibt es noch heiter bis sonnig und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen klettern auf 26 bis 30 Grad, in Hochlagen auf bis zu 24 Grad. Am Abend und in der Nacht zum Mittwoch sind dann Schauer möglich, im Süden vereinzelt auch Gewitter mit Starkregen. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 17 Grad.

Der Mittwoch beginnt zunächst wechselnd bewölkt, im Tagesverlauf nehmen die Wolken zu und sorgen für Schauer oder Gewitter. Dabei wird es 25 bis 29 Grad warm, in Hochlagen um 23 Grad.

Auch für Donnerstag erwarten die Meteorologen wiederholt Schauer und teils Gewitter. Dabei wird es mit Höchsttemperaturen von 21 bis 24 auch nicht mehr so warm.