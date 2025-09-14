Schauer und Gewitter zu Wochenbeginn

Die Woche startet in Hessen unfreundlich: Am Montag ziehen bei wechselnder Bewölkung Schauer und einzelne Gewitter durch. Es wird laut Deutschem Wetterdienst zwar noch 20 bis 24 Grad warm, in Hochlagen 16 bis 19 Grad. Es kann aber teils stürmische Böen geben, in Hochlagen sind vereinzelt Sturmböen möglich.

Am Dienstag ist es wechselnd bis stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 21 Grad, in Hochlagen um die 14 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind mit gebietsweise starken bis stürmischen Böen. Am Mittwoch ist es weiter stark bewölkt und es gibt teils länger andauernden Regen.