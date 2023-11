Schnee-Ausblick in Baden-Württemberg: So weiß wird es am Wochenende

Schnee gab es in Baden-Württemberg seit vergangenem Wochenende vielerorts - wie sieht es Ende dieser Woche aus? Wo wird es am Samstag und Sonntag schneien?

Schon am letzten Wochenende hat es in Baden-Württemberg geschneit - und so ging es auch über die Woche hinweg vielerorts weiter. Während sich die einen über die weiße Landschaft freuen und den Schlitten herausholen oder lange Schnee-Spaziergänge unternehmen, sorgen sich die anderen um Glättegefahr. Durchaus zurecht: So hat es auch witterungsbedingte Unfälle gegeben. Wo schneit es in Baden-Württemberg am Wochenende? Und wo ist mit Glätte zu rechnen?

Schnee in Baden-Württemberg: Wie sieht's zum Start ins Wochenende aus?

Am Wochenende wird wieder Schnee fallen. Aktuell (Stand: Donnerstag, 10:30 Uhr) ist kalte Luft in den nördlicheren Teilen vorherrschend. Auf "der Vorderseite eines Tiefs über" dem Südwesten Europas strömt "mildere Luft", wie es auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heißt.

Für Freitag, 1. Dezember, wird zunächst "verbreitet Schnee" erwartet. Über den Tag hinweg soll dieser jedoch aus westlicher Richtung in Schneeschauer übergehen. Im Süden Baden-Württembergs wird es teilweise regnen - zumindest in den Gebieten "außerhalb des Berglandes". Dabei werden maximal Temperaturen im Bereich von minus drei Grad in der Tauber-Region und bis zu vier Grad Celsius am "schwäbischen Meer", dem Bodensee, erreicht.

Konkret wird es am Morgen in der Region um den Feldberg schneien - ebenso wie in nordöstlicher Richtung auch beispielsweise Freudenstadt davon etwas abbekommen wird.

In der Nacht sinken die Werte auf bis zu minus zwei bis minus acht Grad herab. Mitunter gibt es Schnee - dabei ist auch von Glättegefahr auszugehen. Es ist demnach Vorsicht geboten.

Baden-Württemberg: Schnee am Samstag?

Am Samstag ist in vielen Teilen des Landes mit Schnee zu rechnen. Stellenweise wird dieser in Schneeschauer übergehen, schreibt der DWD. Im Bergland werden Höchsttemperaturen von minus vier Grad erwartet - in der Ortenau, an der westlichen Grenze Baden-Württembergs bis zu zwei Grad Celsius.

Morgens wird es außer im Nordwesten bei Mannheim und Karlsruhe überall Schnee geben - zum Abend hin wird der Schneefall zudem bei Lahr nachlassen.

Nachts kühlt es auf bis zu minus drei bis minus neun Grad Celsius ab. In den höheren Lagen, im Bergland und dem Allgäu, soll es "vereinzelt leicht" schneien. Dabei muss die Glättegefahr berücksichtigt werden.

Schneit es am Sonntag in Baden-Württemberg?

Für Sonntag sieht es aktuell weniger nach Neuschnee aus: Tagsüber bleibt es "meist trocken" mit Höchsttemperaturen von minus drei Grad Celsius im Allgäu. Am Rhein hingegen klettern die Werte bis auf vier Grad Celsius. So ist ausschließlich an der östlichen Grenze Baden-Württembergs zu Bayern hin mit Schneefall zu rechnen, wie es auf einer Karte des DWD ersichtlich wird.

In der Nacht zum Montag soll es laut DWD "örtlich etwas Schnee" geben. Dabei wird es zwischen minus einem und minus acht Grad Celsius kalt werden.