Schnee in Baden-Württemberg: Wo schneit es in dieser Woche?

Der Winter hat Baden-Württemberg fest im Griff. Die Temperaturen sinken unter 0 Grad Celsius. Doch gibt es auch Schnee?

Dauerfrost und Sturmböen: Auch diese Woche bleibt kalt und ungemütlich in Baden-Württemberg. Doch mit heftigen Schneefällen muss man nicht rechnen. In weiten Teilen des Landes bleibt es trocken. Ab und an kommt sogar die Sonne zum Vorschein. Der Schneefall-Wochen-Trend im Überblick.

Schneit es am Donnerstag, den 11. Januar 2024 in Baden-Württemberg?

Am Donnerstag (11.1.2024) wird es stürmisch. Vor allem im Bergland warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor starken bis stürmischen Böen. Die Temperatur soll bis maximal zwei Grad über dem Gefrierpunkt steigen.

Im äußersten Süden gibt es tagsüber Hochnebel. Nachts ziehen auch im Nordosten Nebelfelder auf und die Temperaturen können auf bis zu minus zwölf Grad sinken. Schnee fällt nicht.

Wie wird das Wetter in Baden-Württemberg am Freitag, den 12. Januar 2024?

Auch am Freitag (12.1.2024) fallen die Temperaturen in der Nacht unter 0 Grad Celsius. Tagsüber ist es laut WetterKontor vor allem bewölkt und trocken. Der DWD sagt in den Niederungen teils zähen Hochnebel, sonst aber Sonne pur und trockenes Wetter an. Mit Schnee ist demnach nicht zu rechnen. Dauerfrost bei Höchstwerten zwischen -4 und 2 Grad macht sich aber breit.

In der Nacht zu Samstag breiten sich Nebel- und Hochnebelfelder aus. Im Bergland bleibt es aber meist klar und trocken bei Tiefstwerten zwischen -3 und -11 Grad. Auch dann: kein Schnee.

Wie wird das Wetter in Baden-Württemberg am Wochenende, 13. und 14. Januar 2024?

Auch am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Januar 2024, ist dem DWD zufolge noch mit Neben- und Hochnebel zu rechnen, der sich im Sonntag aber zögerlich auflöst. Am Samstag bleibt es bei 2 bis -2 Grad niederschlagsfrei und aus Südwest weht ein schwacher Wind mit frischen Böen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sinken die Temperaturen auf 0 bis -11 Grad.

Am Sonntag ziehen einige Wolken auf und bedecken den Himmel. Meist bleibt es trocken, nachmittags sind im Odenwald aber einige Schneeflöckchen möglich. Hier könnte es also schneien. Die Temperaturen liegen bei schwachem bis mäßigem Westwind in Baden-Württemberg bei 3 bis -1 Grad und sinken in der Nacht auf 0 bis -6 Grad. Nachts kann es außerdem von Nordwesten her zu Schneeschauern kommen. Es ist also mit Glätte zu rechnen.