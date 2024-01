Schnee in Baden-Württemberg: Wo schneit es in dieser Woche?

Der Winter hat Baden-Württemberg fest im Griff. Die Temperaturen sinken unter 0 Grad Celsius. Doch gibt es auch Schnee?

Dauerfrost und Sturmböen: Auch diese Woche bleibt kalt und ungemütlich in Baden-Württemberg. Doch mit heftigen Schneefällen muss man nicht rechnen. In weiten Teilen des Landes bleibt es trocken. Ab und an kommt sogar die Sonne zum Vorschein. Der Schneefall-Wochen-Trend im Überblick.

Schnee? Das Wetter in Baden-Württemberg: am Dienstag, den 9. Januar 2024

Am Dienstag (9.1.2024) bleibt es in Baden-Württemberg laut dem Deutschen Wetterdienst trocken. Auch die Sonne scheint. Nur am Hochrhein und am Bodensee ist es zum Teil noch wolkig.

Doch trotz Sonnenschein: Fast im gesamten Bundesland kommt es zu Dauerfrost. In hohen Lagen können Sturmböen auftreten. Schnee fällt nur nur vereinzelt im äußersten Süden in der Nacht auf Donnerstag.

Das Wetter in Baden-Württemberg: am Mittwoch, den 10. Januar 2024: Gibt es Schnee?

Auch der Mittwoch (10.1.2024) bleibt laut dem Deutschen Wetterdienst schneefrei und trocken.

Im Tagesverlauf kommt aber die Sonne heraus. Trotzdem bleibt es kalt und frostig mit Höchstwerte zwischen -5 Grad Celsius in Allgäu-Nähe und +1 Grad Celsius im Norden.

Schneit es am Donnerstag, den 11. Januar 2024 in Baden-Württemberg?

Am Donnerstag (11.1.2024) wird es stürmisch. Vor allem im Bergland warnt der Deutsche Wetterdienst vor starken bis stürmischen Böen.

Im äußersten Süden gibt es tagsüber Hochnebel. Nachts ziehen auch im Nordosten Nebelfelder auf. Schnee fällt nicht.

Wie wird das Wetter in Baden-Württemberg am Freitag, den 12. Januar 2024 und am Wochenende?

Auch am Freitag (12.1.2024) und Samstag (13.1.2024) fallen die Temperaturen in der Nacht unter 0 Grad Celsius. Tagsüber ist es laut WetterKontor vor allem bewölkt und trocken.

Am Sonntag (14.1.2024) hingegen ist in manchen Regionen mit Schneefall zu rechen:

In Heilbronn kommt es zu Schneeregen.

kommt es zu Schneeregen. Schneeschauer treten in Pforzheim , Stuttgart , Reutlingen und Ulm auf.

Ansonsten bleibt es trocken und kalt.