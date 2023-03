Schnee in Deutschland: Wo schneit es heute?

Der Deutsche Wetterdienst spricht für diesen Montag, 27. März 2023, eine Schneewarnung aus. Hier erfahren Sie, wo es heute schneien soll.

Ende März lässt sich doch noch einmal die ein oder andere Schneeflocke blicken - zumindest in manchen Regionen Deutschlands. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den heutigen Montag, den 27. März 2023, vor allem im Süden und in Teilen des Südostens Schnee. Für einige Landkreise gibt es sogar eine amtliche Unwetterwarnung wegen des Schneefalls. Wo genau es heute schneien könnte, erfahren Sie in diesem Artikel.

Deutschland: Wo fällt heute Schnee?

Laut dem DWD sinkt vor allem in den Regionen des Erzgebirges und in den Alpen die Schneefallgrenze bis in die Täler hinab. In Baden-Württemberg kann es demnach auch zu leichtem Schneefall kommen, langanhaltend und stärker erwischt es aber der Süden Bayerns sowie die Grenzgebiete zu Tschechien. In Tallagen können auch in der Nacht zum Dienstag geringe Schneemengen fallen. Laut wetterkontor.de kommt es dann auch von der Ostsee bis nach Brandenburg und zu Börde zu Schneeschauern. Der DWD warnt auch vor Glättegefahr, da auch bei gefrierendem Regen vorübergehend leichte Glättegefahr herrscht.

Schnee in Deutschland: Hier wird vor Schneefall gewarnt

Eine amtliche Warnung der Stufe zwei spricht der DWD aus, wenn markantes Wetter herrscht. Damit warnt der DWD, wenn es draußen gefährlich werden könnte und möglicherweise auch mit Schäden zu rechnen ist. Bei stärkerem Schneefall ist das möglich, weswegen der Wetterdienst für den Süden Bayerns eine solche Warnung ausspricht. Für den heutigen Montag warnt der DWD in folgenden Kreisen:

Kreis Lindau ( Bodensee )

( ) Kreis Oberallgäu

Stadt Kempten ( Allgäu )

( ) Kreis Ostallgäu

Stadt Kaufbeuren

Kreis Weilheim-Schongau

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Miesbach

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Traunstein

Kreis Berchtesgadener Land

Dort tritt im Warnzeitraum laut DWD oberhalb von 1000 Höhenmetern Schneefall mit Mengen zwischen 15 und 30 Zentimeter auf. In manchen Lagen werden sogar Mengen bis 50 Zentimeter erreicht. Verbreitet wird es außerdem glatt.

Schnee in Deutschland: Hier gibt es Warnungen vor leichtem Schneefall

Eine amtliche Warnung der Stufe eins spricht der DWD aus, wenn wetterbedingte Gefährdungen möglich sind. Diese Warnung wegen "leichtem Schneefall" gibt es heute beim DWD für folgende Landkreise in Baden-Württemberg:

Stadt Baden-Baden

Kreis Rastatt

Kreis Calw

Ortenaukreis

Kreis Freudenstadt

Kreis Tübingen

Kreis Esslingen

Kreis Göppingen

Alb-Donau-Kreis

Stadt Ulm

Kreis Reutlingen

Zollernalbkreis

Kreis Rottweil

Kreis Emmendingen

Schwarzwald-Baar-Kreis

Kreis Tuttlingen

Kreis Sigmaringen

Kreis Breisgau-Hochschwarzwald

Stadt Freiburg

Kreis Lörrach

Kreis Waldshut

Kreis Konstanz

Kreis Ravensburg

Bodenseekreis

In Bayern herrscht Warnstufe für leichten Schneefall in:

Kreis Unterallgäu

Kreis Landsberg am Lech

am Kreis und Stadt Hof

Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

i. Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Tirschenreuth

Kreis Neustadt a.d. Waldnaab

Stadt Weiden i.d. OPf.

i.d. OPf. Kreis Schwandorf

Kreis Cham

Kreis Regen

Kreis Straubing-Bogen

Stadt Straubing

Kreis Deggendorf

Kreis Freyung-Grafenau

Kreis und Stadt Passau

In Sachsen gibt es in folgenden Kreisen eine amtliche Warnung vor leichtem Schneefall:

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - westelbisches Bergland

Kreis Mittelsachsen - Bergland

Erzgebirgskreis

Vogtlandkreis - Bergland

In Thüringen warnt der DWD in diesen Kreisen: