Schnee und Glätte in Teilen Baden-Württembergs

Teile Baden-Württembergs erhalten einen kleinen Vorgeschmack auf den Winter: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mitteilte, ist in der Nacht zum Donnerstag vor allem im Südosten mit leichtem Schneefall zu rechnen. Pendler sollten sich am Morgen in Acht nehmen: Der Schnee könne dort auch in Kombination mit überfrierender Nässe für glatte Straßen sorgen.

Der Schneefall und die Glättegefahr konzentrieren sich laut einem Sprecher des DWD auf die südöstlichen Regionen oberhalb von 600 Metern. Im Allgäu könnten oberhalb von 800 Metern bis zum Donnerstagvormittag ein bis zwei Zentimeter Schnee zusammenkommen. Vereinzelt seien auch im Schwarzwald ein paar Flocken möglich. Lang soll das winterliche Intermezzo laut dem Sprecher allerdings nicht anhalten: «Spätestens Donnerstagmittag ist die Schneephase dann auch wieder vorbei.»

Danach setze wieder trüb-graues Novemberwetter mit vielen Wolken und Nebel ein. Es gibt allerdings auch einen Lichtblick: Der Himmel soll zunehmend auflockern, zum Samstagnachmittag könne sich vor allem in der Südhälfte verbreitet die Sonne zeigen. Wer seine Chancen auf Sonnenschein maximieren will, der soll laut dem Sprecher am Samstag in die Berge gehen: «Da kann man dann von oben auf die Hochnebeldecke gucken.»