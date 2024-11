Schneefall in Baden-Württemberg

In den höheren Lagen Baden-Württembergs ist ein wenig Schnee gefallen. Vor allem auf der Schwäbischen Alb und im Allgäu gab es ab einer Höhe von ungefähr 650 bis 750 Metern ein bis zwei Zentimeter Schnee, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Damit liegt der Schwerpunkt des Schneefalls in Ost-Württemberg und Oberschwaben. Allerdings gab auch einen leichten Schneefall auf 594 Metern in Ehingen (Alb-Donau-Kreis). Auf dem Feldberg wurde kein Neuschnee gemeldet.

Der Schnee soll im Laufe des Tages bei Temperaturhöchstwerten von 4 bis 5 Grad wieder tauen. Nur auf dem Feldberg könne man davon ausgehen, dass der Schnee der letzten Tage liegen bleibt. Ab Samstagnachmittag rechnet der DWD mit mehreren Sonnenstunden im Süden und vielleicht auch im Norden des Landes. In den darauffolgenden Tagen sollen die Temperaturen auch wieder in den zweistelligen Bereich klettern.